Eerste deel Groningse kunstuitwisseling met China ten einde: ‘Goede manier om begrip te wekken voor andermans cultuur’

In de Hortus Botanicus in Haren was afgelopen woensdag voor het laatst werk te zien van 27 kunstenaars uit de provincie Shaanxi in China. De tentoonstelling in het ‘100 bloemen paviljoen’ in de Chinese tuin is een onderdeel van de viering van het 20-jarig bestaan van het vriendschapsverdrag tussen de provincies Shaanxi en Groningen.

Een officiële delegatie van de provincie Shaanxi bezocht de Hortus tijdens de afsluiting van de tentoonstelling in de Hortus. De expositie, die in Haren de titel “De Lotus in de Hortus, Kunst uit Shaanxi” droeg, gaat nu verder reizen door Nederland.

Tegelijk zijn werken van Nederlandse kunstenaars onderweg naar Shaanxi voor een langdurig door China reizende expositie. De miljoenenstad Xi’an is de eerste bestemming voor de Nederlandse weken.

Kunstenaar Tom Hageman uit Groningen wil zijn werk achterna gaan reizen, om les te geven in China over Europese kunststijlen: “Waar het eigenlijk om gaat, is begrip wekken voor andermans cultuur. Dan is kunst een goede ingang, wat dat is de expressie van een samenleving en cultuur. We denken dat het werk echt binnenkomt in China. Het is een type kunst waarvan je denkt: daar kunnen de Chinezen was meer!”