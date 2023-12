Eerste Christmas Urban Walk van start gegaan

Foto: Wouter Holsappel

Burgemeester Koen Schuiling had zaterdagmiddag de eer de eerste Christmas Urban Walk officieel te openen. Zo’n 150 mensen waren bij de opening aanwezig en konden direct aan het evenement beginnen.

De Christmas Urban Walk is een wandeling op 16 en 17 december door de binnenstad van Groningen, waar deelnemers op verschillende plekken kunnen kennismaken met het verhaal rond de geboorte van Jezus. Het startsein van Koen Schuiling was op de Nieuwe Markt.

De Christmas Urban Walk is een initiatief van de Stadskerk. ‘We willen het verhaal rond de geboorte van Jezus aan zoveel mogelijk mensenlaten zien’, legt pastor Mark Stoorvogel uit. ‘Deelnemers aan de wandelingkrijgen het Kerstverhaal op een bijzondere, eigentijdse manier te zijn. Ze kunnen aan het einde van de wandeling in gesprek met onze vrijwilligers, om door te praten over hun ervaringen tijdens de wandeling.’

De route vervolgt zich naar het Forum, waar door muzikanten bekende popnummers worden gespeeld.

Via het Martinikerkhof, de Prinsentuin en de sociëteit van NSG loop je naar het stadhuis, om de route af te sluiten bij de A-kerk. Zondag is de Christmas Urban Walk nog te bewandelen tussen 16.00 uur en 20.00 uur.