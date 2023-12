Een kijkje in de nieuwe winkel van EasyToys aan het Gedempte Zuiderdiep

Afbeeldingen uit video Eric Idema (via LinkedIn)

EasyToys opende woensdagavond voor het eerst de deuren van haar ‘stenen’ winkel aan het Gedempte Zuiderdiep. Directeur Eric Idema nam belangstellenden mee door de winkel in een video.

In een video op LinkedIn laat Idema zien hoe de voormalige vestiging van Christine le Duc aan het Gedempte Zuiderdiep er nu uitziet:

De winkel werd de afgelopen weken omgebouwd door EasyToys. Het bedrijf wil met de opening van de fysieke winkel meer bieden aan klanten dan het assortiment van voorganger Christine le Duc, het bedrijf wat twee jaar terug werd overgenomen door de sekspeeltjesgigant uit Veendam. De winkel aan het Gedempte Zuiderdiep kan ook gehuurd worden voor bijvoorbeeld feestjes voor vriendinnengroepen, thema-avonden en informatieavonden met seksuologen.

De stad Groningen is al langer een proeftuin voor EasyToys als het gaat om de verkoop van seksspeeltjes in fysieke winkels. De Jumbo-filialen aan de Grote Markt en aan de Beren waren in oktober de eerste supermarkten waar EasyToys haar producten aan de man bracht. Inmiddels ligt EasyToys ook in de winkel bij de Etos en de Hema.