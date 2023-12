Een gratis boom? “Anders werden ze waarschijnlijk weggemaaid”

Foto: Paul Blom

Gratis bomen voor iedereen. Nou ja, zolang de voorraad strekt dan. Op het Suikerterrein werden vandaag bomen weggegeven voor de liefhebber. Het gaat om een actie van MeerBomenNu, die kansarme zaailingen een tweede leven geeft.



Nu heeft niet iedereen groene vingers, dus de term zaailing heeft misschien wat verdere toelichting nodig. Een zaailing is een nieuw ontstane boom nadat bijvoorbeeld een eikel van een eik is gevallen en is gaan groeien om ook een mooie boom te worden. Maar deze zaailingen hebben vaak maar weinig kans om een lang leven te leiden. Dat komt omdat ze groeien op plekken waar ze niet groot kunnen, of mogen worden. Ze worden bijvoorbeeld weggemaaid, door het reguliere maaibeheer.

Dus worden de babybomen in de winter voorzichtig uitgeschept. Vervolgens worden ze gratis weggegeven en ergens geplaatst waar ze alle ruimte hebben uit te groeien tot een volwassen boom. Het doel is: meer bomen in Nederland.

De boompjes kunnen al wel een aantal jaar oud zijn. “Een zaailing van een eik is soms wel vier jaar oud, als je die dan ergens kan planten, loop je al vier jaar voor op wanneer je vanaf nul moet beginnen,” zegt Tsjeard van MeerBomenNu.

De weggeefactie op het suikerterrein was volgens Tsjeard een groot succes: “Het ging echt hartsikke goed, super. We hebben flink wat bomen uitgedeeld. Er waren ook veel nieuwe mensen bij die voor het eerst kennis hebben gemaakt met het project. Die waren super enthousiast.”