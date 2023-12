‘Een ander persoon, een andere stijl, een andere houding, maar dezelfde standpunten’

Jimmy Dijk (SP)

Jimmy Dijk uit Stad, kersvers fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer, vindt dat de SP teveel verkiezingen op rij verlies heeft geleden in de Tweede Kamer. Daar moet verandering in gaan komen, maar Dijk wil niet dat de SP daarvoor meedoet in een nog grotere links blok.

Dijk was woensdagavond te gast in het NPO-programma Op1. Daarin vertelde hij onder meer niet van plan te zijn om de SP op te laten gaan in de fusiefractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. “We gaan niet op in een groot, verenigd links. Daarvoor hebben we teveel onze eigen standpunten.”, vertelt Dijk. “Bij andere zogenaamd ‘linkse’ partijen wordt bijvoorbeeld heel veel belasting geheven op consumptie, maar vermogenden blijven weglopen met lage belastingen. (..) Maar als we zaken kunnen doen, lopen we daar niet voor weg.”

Over Groningen zegt Dijk: “Ik vind het verschrikkelijk om te zien dat, ook in mijn Groningen, heel veel mensen zijn overgestapt naar bijvoorbeeld de PVV. Die mensen horen verdorie bij ons!”

Daarnaast vertelt Dijk open over zijn vader en zijn houding naar ‘Den Haag’. “Toen ik (in april) werd benoemd tot Kamerlid, vroeg ik mijn vader of hij wilde komen. Hij heeft toen tegen mijn vriendin gezegd: wat moet ik daar. Daar hoor ik niet. Toen heb ik mij tot doel gesteld om Den Haag juist een plek te maken voor hardwerkende mensen. De SP moet een partij zijn waar werkende mensen zich thuis en gehoord voelen.”

Afgelopen week maakte Lilian Marijnissen bekend op te stappen als fractievoorzitter van de SP. De partij koos woensdag voor Dijk als opvolger, die tijdens de verkiezingen op de vierde plek op de lijst stond. Dijk zat tot april va dit jaar 12,5 jaar in de Groningse gemeenteraad waarvan 8 jaar als fractievoorzitter. Dijk liep 2021 net een Kamerzetel mis, maar mocht in april de plaats innemen van Maarten Hijink.