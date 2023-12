EasyToys verslaat twee bedrijven uit Stad in strijd om Groninger ondernemersprijs

Foto via EasyToys

EasyToys is de winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs 2023. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt in Martiniplaza. De erotische webshop uit Veendam versloeg twee online spelers uit de stad Groningen: OnlineVeilingmeester.nl en Wovar.

De oprichter en directeur Eric Idema nam de prijs namens EasyToys in ontvangst uit handen van de commissaris van de Koning René Paas. “Deze prijs is een mooie verdienste voor het merk EasyToys en een compliment voor het hele team”, vertelt Idema. “Want het gaat hier niet alleen om het bedrijf, maar vooral om de mensen die dit bedrijf elke dag weer laten groeien en bloeien. De medewerkers zijn toch ons belangrijkste kapitaal.”

Gastspreker van de avond waarop de Groninger Ondernemersprijs voor de vijfentwintigste keer werd uitgereikt was cabaretier en programmamaker Arjen Lubach.

Hoewel het bedrijf uit Veendam er met de prijs vandoor ging, was de stad Groningen goed vertegenwoordigd in de finale met Wovar en Onlineveilingmeester. Ook EasyToys is binnenkort goed vertegenwoordigd in onze gemeente. De seksspeeltjesgigant opent een winkel in de voormalige vestiging van Christine le Duc aan het Gedempte Zuiderdiep en startte met haar schappen met toys in Groningse supermarkten.