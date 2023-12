Duurzame dinsdag met Aline Bus van Duurzaam Groningen

Foto: Duurzaam Groningen

Iedere derde dinsdag van de maand komt Aline Bus van Duurzaam Groningen bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid.

Aline Bus is coördinator en communicatie-medewerker van het platform Duurzaam Groningen. Ze neemt ons maandelijks mee in het duurzame nieuws uit de gemeente Groningen. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis.

Duurzaam kerstcadeau

‘Soms geven werkgevers een bon voor een kerstcadeau die je dan zelf kunt samenstellen. Als jij deze nog moet uitzoeken, denk dan eens aan een duurzame optie, zoals pakketten van lokale ondernemers of planten voor in huis. Groen maakt bewezen gelukkig én dat kunnen we wel gebruiken in de winter.’

Stap over naar een duurzame bank of energieleverancier

‘Denk er dan eens aan om over te stappen op een duurzame bank én een groene energieleverancier. Als je een bank- of spaarrekening opent, gebruikt de bank je saldo voor de financiering van allerlei projecten. Je ziet het niet, maar je geld wordt uitgeleend aan bedrijven over de hele wereld. Een duurzame bank investeert in duurzame projecten.’

Word jij de 2000e energiecoach aanvrager?

‘We hebben nu 1999 aanvragen voor een energiecoach. Dat betekent dat we deze week de 2000e aanvraag ontvangen! Wie weet wordt het wel één van onze luisteraars.’

Aline Bus van Duurzaam Groningen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: