foto: Andries Oord

De politie heeft dinsdag in een woning in de stad twee mensen aangehouden wegens witwassen.

Zij vielen op door hun luxe levensstijl, die niet in overeenstemming was met hun inkomen. In de woning werd onder meer een ruime hoeveelheid harddrugs aangetroffen.

Er werden nog meer goederen in beslag genomen zoals een groot geldbedrag, dure kleren, twee auto’s en een motor.