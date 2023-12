Driehonderd jerrycans met drugsafval gevonden in Stad, Middelstum en Huizinge; politie zoekt getuigen

Foto: 112 Groningen

De twee dumpingen van honderden jerrycans en vaten aan de Euvelgunnerweg bij Stad en de N46 bij Middelstum werden donderdagnacht al voorafgegaan door een gelijksoortige vondst in Huizinge. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. De dienst gaat ervan uit dat er drugsafval in de jerrycans zit, omdat er chemicaliën en afvalresten in zijn gevonden.

De politie doet onderzoek naar drie afvaldumpingen. Donderdagavond trof de politie op de Smedemaweg in Huizinge rond de honderd jerrycans aan. Vrijdagochtend werden nog eens zo’n honderd jerrycans gevonden aan de Euvelgunnerweg in Groningen. Kort daarna vonden agenten nog eens honderd jerrycans en ander afval bij de N46 ter hoogte van Middelstum.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat er chemicaliën zaten in meerdere jerrycans. Wat die chemicaliën zijn, is nog onduidelijk, maar de politie gaat ervan uit dat de jerrycans drugsafval bevatten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afval inmiddels verwijderd.

“Het kan zijn dat iemand in de afgelopen dagen iets heeft gezien van de afvaldumpingen op de verschillende locaties”, laat de politie weten in een oproep aan getuigen. “Daarbij zijn mogelijk meerdere voertuigen of een grotere bus of aanhanger betrokken geweest. Daarnaast kan het zijn dat u in uw eigen buurt verdachte omstandigheden heeft gezien bij een pand, waar het afval mogelijk vandaan komt. Het kan gaan om verdachte vervoersbewegingen, het af- en aanrijden van busje(s) of mensen die sjouwen met jerrycans of ander afval. Dit kan op vreemde tijdstippen zijn geweest.”

Wie meer informatie of beelden heeft van verdachte omstandigheden die in de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.