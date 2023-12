Driebondsbrug woensdag tot en met vrijdag meerdere keren gedeeltelijk afgesloten

Foto via Rijkswaterstaat

De Driebondsbrug in Groningen is van woensdag tot en met vrijdag gedeeltelijk afgesloten. In de nachten van de komende werkweek is de brug helemaal dicht.

Vanaf komende woensdag tot en met vrijdag zijn er tussen 09:00 en 15:00 uur diverse halve rijbaanafzettingen op en rond de Driebondsbrug. De werkzaamheden zijn na vrijdag nog niet klaar. Volgende week is de Driebondsbrug van maandag tot en met vrijdag elke avond en nacht dicht voor het verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid via de Oostersluis en Borgbrug.

Sinds halverwege februari vorig jaar wordt de Driebondsbrug over het Eemskanaal niet meer normaal bediend, omdat de software die de brugbediening aanstuurt niet goed werkt. Alleen bijzondere transporten mogen nog door de brug. De werkzaamheden, die deze en komende maand plaatsvinden, moeten daar verandering in gaan brengen.

Om de Driebondsbrug weer normaal te kunnen openen, wordt er gewerkt aan een nieuw bedienings- en besturingssysteem. Hiervoor worden de panelen voor de automatisering vervangen. Ook worden extra veiligheidsfuncties voor een aantal installaties aangepast, waardoor op diverse locatie in de brugkelders bekabelingswerkzaamheden worden uitgevoerd.