foto: Andries Oord

Bij een inval in een hotelkamer in de stad heeft de politie zaterdag drie aanhoudingen verricht en een hoeveelheid harddrugs in beslag genomen.

Een 19-jarige man moest nog 89 dagen gevangenisstraf uitzitten. Een 20-jarige man die ook in de kamer zat werd gezocht door de politie. De derde arrestant is een 19-jarige vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdovende middelen.

De arrestanten zijn naar het cellencomplex gebracht om verhoord te worden.