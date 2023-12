Donderdag buien en krachtige windstoten; neerslag blijft tot na het weekend het devies

De dagen tot aan het weekend staan, ondanks de zon die zich soms laat zien, vooral in het teken van buien en regen. Die gaan donderdag gepaard met een krachtige wind, die vergezeld gaan van stormachtige windstoten.

Donderdag valt er vooral in de ochtend nog flink wat water. Na een kleine kans op een onweersklap rond het middaguur krijgt de krijgt de neerslag een meer buiig karakter en klaar het soms zelfs wat op, waardoor aan het einde van de middag ook de zon zich soms kan laten zien. Maar donderdag zal vooral in het teken staan van de wind. De krachtige westenwind (windkracht 6) gaat gepaard met flinke windstoten, die kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur of zelfs iets harder. Aan met name de Waddenkust kunnen de windstoten hogere snelheden bereiken (110 km.u). De temperatuur blijft mild, met temperaturen van 10 of 11 graden.

De windstoten nemen in de nacht naar vrijdag af boven onze gemeente. In het Waddengebied houden ze het tot het middaguur van vrijdag vol. In de ochtend en aan het begin van de middag is de kans op een bui het kleinst en kan ook de zon zich met enige regelmaat laten zien. Daarna betrekt de lucht opnieuw en vallen er weer buien. De temperatuur doet een paar stappen terug, bij maxima tot een graad of 7. De wind blijft vrij krachtig uit het westen waaien.

Zaterdag neemt de buienactiviteit weer wat toe. De zon krijgt dan vrijwel geen kans. De wind blijft vrij krachtig uit het westen waaien. Zondag ziet er niet veel anders uit, maar het wordt wel weer een stuk warmer, bij maximaal 12 graden. Maandag verandert er weinig, maar daarna bestaat de kans dat het wat droger wordt.