Donar wint met ruim verschil van Den Helder Suns

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond in eigen huis eenvoudig gewonnen van Den Helder Suns. Het werd 75-51.

Bij Donar ontbrak Kaolis Babusis vanwege een schouderblessure. Donar speelde opnieuw geen geweldige wedstrijd, maar anders dan LWD Basket afgelopen woensdag was Den Helder Suns zaterdag niet bij machte om het de Groningers moeilijk te maken. Enige opvallende speler in de wedstrijd was Sander Hollanders, die veel scoorde. Na het eerste kwart was het 18-10, bij rust 32-24. Na drie kwarten was de stand 54-35.

Topscorers bij Donar waren Sander Hollanders met 18 punten en Dakota Quinn met 10 punten. Bij Den Helder Suns waren Sean Flood en Malcolm Carreira Kreps beiden topscorer met 9 punten.

Donar staat op de vierde plek in de BNXT League en heeft 17 punten uit 11 wedstrijden.