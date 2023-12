Donar wint laatste wedstrijd van kalenderjaar

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gewonnen. In Weert waren de Groninger basketballers zaterdagavond te sterk voor BAL: 59-64

Alleen in het eerste kwart had de thuisploeg even een kleine voorsprong. Daarna zette Donar orde op zaken en sloot de ploeg het eerste kwart af met een 20-23 voorsprong. In het tweede kwart werd die voorsprong nog iets verder vergroot, en de ruststand kwam bij 32-39.

In het derde kwart werd er door beide ploeg maar weinig gescoord, maar de Groningers namen toch nog meer afstand: 37-50. In de slotfase kwam BAL toch nog terug tot op 5 punten.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 17 punten, Theo John met 13 punten en Sander Hollanders met 12 punten. Bij BAL was Filip Brankovic topscorer met 15 punten.

Donar staat op de vierde plaats in de BNXT League en heeft 19 punten uit 12 wedstrijden.