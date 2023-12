Donar wint eerste wedstrijd in kwartfinale beker

Donar-speler Karolis Babusis (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft donderdagavond de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de bekercompetitie gewonnen. In Martiniplaza werd het tegen Landstede Hammers uit Zwolle 61-54.

De thuisploeg, zonder de zieke Theo John, had het niet gemakkelijk in de aanval, maar ook Landstede Hammers kwam moeizaam tot scoren. Na 6 minuten spelen was het nog maar 7-5. Aan het eind van het eerste kwart was 16-16. In het tweede kwart liepen de gasten uit naar 21-27, maar bij rust was het verschil maar één punt: 26-27.

Na rust nam Donar een voorsprong, die aan het eind van het derde kwart 5 punten bedroeg: 45-40. In het laatste kwart was de maximale voorsprong 9 punten, bij 55-46. Daarna kwam Landstede Hammers terug tot 56-54. In de slotminuut zorgden Sander Hollanders met een driepunter en Justinas Ramanauskas met een tweepuntsschot voor de uiteindelijke marge van 7 punten.

Dakota Quinn had een ‘double-double’ met 10 punten en liefst 15 rebounds. John Meeks was ook goed voor 10 punten. Bij Landstede Hammers was Jack Pagenkopf topscorer met 11 punten.

De returnwedstrijd in Zwolle is komende zondag om 14.00 uur. Donar mag dan met maximaal 6 punten verliezen om door te gaan naar de halve finale.