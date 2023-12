Donar uit bekertoernooi gegooid door Landstede Hammers

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is Donar niet gelukt om de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Na de met 7 punten gewonnen wedstrijd in Groningen van afgelopen donderdag dolven de Groningers zondagmiddag in Zwolle het onderspit tegen Landstede Hammers: 72-62.

De wedstrijd begon met een paar runnetjes: van 0-7 via 8-7 naar 8-12. Aan het eind van het eerste kwart was het 14-18. Halverwege het tweede kwart had Donar slechts 3 punten gescoord, door een score met bonus vrije worp van Justinas Ramanauskas. Daarna begonnen de aanvallen te lopen, en mede door twee driepunters van Sander Hollanders was de stand bij rust 32-31. Aan het eind van het derde kwart was de thuisploeg uitgelopen naar 52-45.

In het laatste kwart liep Landstede Hammers verder uit, naar 66-53, met nog 3,5 minuut op de klok. De slotfase was nog zeer spannend, en er kwamen een aantal vrije worpen voor beide ploegen. Met nog 3 seconden op de klok, bij de stand 72-62, had Donar nog een kans om een verlenging uit het vuur te slepen, maar de driepuntspoging van Karolis Babusis ging mis.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 16 punten, David Gabrovnik met 11 punten en Sander Hollanders met 10 punten.

Landstede Hammers staat nu dus in de halve finale van de bekercompetitie.