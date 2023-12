Donar speelt slechte wedstrijd tegen LWD Basket, maar wint toch

Donar-speler Jordy Kuiper (met Bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in Martiniplaza met moeite gewonnen van hekkensluiter LWD Basket uit Leeuwarden. De Groninger basketballers stonden bijna de hele wedstrijd achter, maar trokken in de slotfase aan het langste eind: 57-52.

Na een redelijk eerste kwart (19-17) lukte het beide ploegen nauwelijks nog om tot scoren te komen, en meer dan eens lukte het niet om in 24 seconden een aanval goed af te ronden. In de eerste 7 minuten van het tweede kwart hadden beide ploegen slechts 2 punten gescoord. De ruststand werd uiteindelijk 28-25; een stand die normaliter in één kwart bereikt zou kunnen worden.

Na rust ging Donar door de ondergrens heen, met een aantal dramatisch slecht uitgevoerde aanvallen. In die fase liepen de Friezen uit naar 30-40. Aan het eind van het kwart was de achterstand voor Donar nog 6 punten: 40-46. In het laatste kwart speelde LWD Basket nog maar weinig klaar, terwijl Donar dichterbij kwam. Met nog 3,5 minuut op de klok kwam Donar voor het eerst sinds het begin van het derde kwart weer op voorsprong, bij 51-50. De wedstrijd werd 15 seconden voor het eind beslist door Donar-speler Sander Hollanders, die met een driepunter de stand op 56-52 bracht.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 17 punten (en 10 rebounds) en Karolis Babusis met 12 punten. Bij LWD Basket was James Moors topscorer met 13 punten.

Eerder dit seizoen hadden de Groningers in Leeuwarden nog een verlenging nodig om te winnen van de Friezen.

Donar staat op de vierde plaats in de BNXT League en heeft 15 punten uit 10 wedstrijden. Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac opnieuw een thuiswedstrijd; dan tegen Den Helder Suns.