Donar moet 15.000 euro subsidie voor ‘Breedtesport naar de Top’ terugbetalen aan Provincie

Donar-speler Jordy Kuiper (met Bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de vastgestelde subsidie van 15.000 euro aan Stichting Prof Basketbal Groningen (Donar) voor Breedtesport naar de Top (2022-2023) in te trekken. Dit vanwege het faillissement van de club.

De subsidie werd verleend in november 2022. In de zomer van dit jaar is Donar echter failliet gegaan en heeft de club aangegeven geen uitvoering meer te kunnen geven aan het project. Omdat daarmee niet wordt voldaan aan de gestelde subsidieverplichtingen hebben Gedeputeerde Staten besloten de reeds uitbetaalde subsidie van 15.000 euro terug te vorderen.

Donar is inmiddels uit de as herrezen en speelt opnieuw op het hoogste landelijke niveau, zij het met een veel minder royaal budget.