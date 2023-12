Doktersdienst hoopt te hoge druk tijdens kerstweekeinde te voorkomen

Foto: Cottonbro Studio via Pexels

De doktersdienst in Groningen verwacht vanwege het lange kerstweekeinde een grote druk op de huisartsenspoedposten.

Er komen dagelijks dan ongeveer duizend telefoontjes binnen met als gevolg dat er lange wachttijden zijn. Een groot deel van de mensen belt voor een herhaalmedicatie die niet verstrekt wordt door de dokterspost. De dokterspost roept daarom patiënten op om tijdig die medicatie bij de eigen huisarts te bestellen.

Daarnaast gaat 40 procent van de telefoontjes niet over spoedeisende zorg. De doktersdienst adviseert mensen eerst op www.doktersdienstgroningen.nl te kijken of acute zorg echt nodig is. Mocht dat zo zijn dan wordt via de doktersdienst een afspraak gemaakt met de dienstdoende huisarts.