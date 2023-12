Doktersdienst Groningen vreest hausse aan telefoontjes tijdens kerstdagen: ‘Voor 40 procent is geen spoed nodig’

Omdat Kerst dit jaar op een maandag en dinsdag valt en de meeste mensen in het weekend ervoor ook vrij zijn, verwacht de Doktersdienst Groningen overspoeld te worden met telefoontjes.

De huisartsenspoedpost verwacht wordt dat het callcenter van de Doktersdienst tijdens de kerstdagen rond de 1.200 telefoontjes krijgt te verwerken. Dat terwijl voor veertig procent van de telefoontjes geen spoed nodig is.

“Als je toch een spoedvraag hebt, kijk eerst op onze website. Daar kun je zelf, via een aantal vragen, bepalen of je echt naar een huisarts moet gaan”, vertelt Barth Nieman van de Doktersdienst Groningen. Maar Nieman benadrukt wel dat er, ook tijdens de kerstdagen, een team klaar zit voor mensen die echt zorg nodig hebben: “We hebben alles gedaan om voor de echte spoed beschikbaar te zijn. Dus bel ook vooral als er echt spoed bij is. Maar is er minder spoed, kijk eerst even op onze website.”

Zoals gezegd is op doktersdienstgroningen.nl een tool te vinden, die patiënten helpt om zelf in te inschatten of een dokter inschakelen nodig is. Dat voorkomt niet alleen drukte bij de Doktersdienst, maar ook onnodige belkosten en een trip naar de huisartsenspoedpost.