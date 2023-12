Diverse brandjes en veel harde knallen tijdens Oudejaarsavond

foto: 112groningen

De brandweer heeft op oudejaarsavond diverse brandjes in de stad moeten blussen. Zo werd aan de Schefferstraat in Hoogkerk een auto compleet verwoest.

Aan de Hyacinthstraat in de Oosterparkwijk heeft de brandweer een bult met afval geblust. Aan de Lindenlaan in dezelfde wijk stonden twee deelscooters in de hens.

Opvallend is verder dat mensen die vuurwerk hadden gekocht, met het afsteken ervan niet konden wachten tot middernacht. Het betrof niet alleen siervuurwerk: er waren veel bijzonder harde knallen te horen.