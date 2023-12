Districtsbeker: Be Quick 1887 en GRC uitgeschakeld, Oranje Nassau door

Foto: Be Quick 1887 - Blauw Wit'34

Oranje Nassau plaatste zich zaterdag als enige club uit Groningen voor de laatste zestien van de noordelijke districtsbeker. Be Quick 1887 en GRC Groningen werden uitgeschakeld.

Vierde divisionist Be Quick verloor in eigen huis na strafschoppen van eersteklasser Blauw Wit’34. Na 90 minuten stond het 1-1. Blauw Wit verstopte zich niet en was voor de pauze het meest dreigend. Toch kwam Be Quick na 43 minuten op 1-0 toen Sil Kramer Sem Rozema bediende, die de bal in het Leeuwarder doel gleed.

Na rust bleven de Friezen aandringen en doelman Liam Tyler van Be Quick werd regelmatig aan het werk gezet. Na 68 minuten zou Be Quick een strafschop moeten krijgen, maar de scheidsrechter gaf voordeel omdat Kramer er goed voor stond, maar Kramer miste de grote kans. Blauw Wit kreeg van Be Quick steeds alle ruimte om op te stomen en in de 90e minuut kregen de Groningers de rekening gepresenteerd toen Floris Boonstra hard raak knalde.

Alle strafschoppen werden daarna onberispelijk raak geschoten tot de vijfde voor Be Quick. Patrick Helbig mikte op de paal, waardoor Blauw Wit’34 verder bekert.

GRC Groningen

Eersteklasser GRC Groningen ging hard onderuit tegen een derdeklasser. In Drenthe werd met 4-1 verloren van FC Meppel. FC Meppel stond bij rust met 2-0 voor. GRC deed na de pauze wat terug, maar kreeg daarna nog twee doelpunten om de oren.

Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau maakte in Leeuwarden geen fout. Derdeklasser LAC Frisia 1883 werd met 5-0 verslagen. ON kwam na 39 minuten op voorsprong na een overtreding op Rick Wiersma. Peter van Son schoot de strafschop raak. Op slag van rust maakte Van Son de tweede voor ON.

Meteen na de pauze tilde Wiersma de stand naar 3-0. ON doelman Joar Terpstra stopte vervolgens een strafschop van LAC Frisia. Wiersma stifte de vierde voor ON op het scorebord en Van Son maakte zijn derde door via de binnenkant van de paal raak te schieten: 5-0.

Gorecht plaatste zich al eerder voor de laatste zestien en PKC’83 kan zich daar bijvoegen als na de winterstop van Hardegarijp gewonnen wordt.