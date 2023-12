Derde fase verbetering waterkwaliteit Paterswoldsemeer ingegaan

Foto: Vereniging Watersport de Twee Provincien

Waterschap Noorderzijlvest heeft deze woensdag de aftrap verricht voor de derde en laatste fase van de werkzaamheden om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren.

De maatregelen zijn in 2020 bedacht met inspraak van bewoners, recreanten, ondernemers, natuur en sportvisserij. Deze derde fase van de werkzaamheden heet ‘Meer In Balans’.

Op verschillende plekken in het Paterswoldsemeer komen natuurvriendelijke oevers. Daar gaan water- en oeverplanten groeien die stikstof en fosfaat opnemen uit het water. Daardoor verbetert de waterkwaliteit en ontstaat meer leefruimte voor vissen en waterbeestjes. Ook worden bomen en struiken aangeplant.

Arie van Wijk v an Noorderzijlvest: “Samen met de omwonenden en belanghebbenden is een maatregelenpakket tot stand gekomen waarin er een balans is tussen recreatie en natuur.”

Tot aan de start van het broedseizoen op 15 maar wordt vooral snoeiwerk uitgevoerd. Het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers, de vissenbossen en vissenhotels gebeurt verdeeld over het jaar. Daarbij wordr veel rekening gehouden met het recreatieseizoen.