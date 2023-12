Derby tussen GVAV en GRC op de valreep gelijk, Groninger Boys verliest topper

The Masked Winger Roald van Geffen (GVAV) aan de bal, links Jasper Kingma van GRC (Foto Martijn Minnema)

In 1J kwam GVAV Rapiditas tegen GRC terug van een 0-2 achterstand en eindigde de derby gelijk. Helpman pakte een laat punt tegen de koploper en Groninger Boys verloor de topper tegen Peize. Groen Geel won en blijft koploper.

GVAV Rapiditas en GRC Groningen staan onderin de eerste klasse en hebben de punten hard nodig. GRC leek er met de drie punten vandoor te gaan nadat het op 0-2 was gekomen maar GVAV Rapiditas pakte in de slotfase alsnog een dik verdiend punt.

De openingsfase was voor GVAV met twee enorme kansen in de eerste zes minuten. In de tweede minuut schoot Ricardo Postema volledig vrijstaand van dichtbij over, vier minuten later leek Patrick Venema de 0-1 binnen te schieten, maar de bal werd ternauwernood van de lijn gehaald door een GRC verdediger. Daarna kwam GRC wat beter in de wedstrijd. Robert Smit kreeg een vrije trap op een ideale plek, maar die ging hoog over. In de negende minuut was het wel raak. Een prima voorzet vanaf rechts werd door Jasper Kingma goed afgewerkt, 0-1.

GVAV verdiende de gelijkmaker, maar Patrick Venema liet een prima kopkans onbenut en kon later op aangeven van Youri van Arkel nog een prima kans niet tot doelpunt promoveren. Aan de andere kant was er een mooie uithaal van Bram Mulder die net voorlangs ging, Jasper Kingma kon de bal vervolgens net niet alsnog binnen lopen.

Gezien de prima kansen was het een wonder dat er bij rust nog maar één keer gescoord was.

Na rust was het GVAV wat op jacht naar de 1-1 GRC terug drukte. Grootste kans in het eerste half uur was voor GVAV’er Clayton Bonevacia die oog in oog met de keeper kwam maar GRC keeper Gerald van Nieff redde bekwaam.

De slotfase stond vervolgens weer bol van spektakel. Eerst leek Rens Wardenier in de 78′ minuut de wedstrijd met de 0-2 in het slot te gooien. Wardenier zag zijn inzet niet geheel gespeend van enig fortuin in de bovenhoek binnen vallen. De buit bleek echter allesbehalve binnen. De hoekschoppen van GVAV werden keer op keer scherp ingedraaid en zorgden voor veel gevaar. En twee minuten na de 0-2 was de schiettent geopend na weer zo’n corner en was het Ramon Nijdam die de derde poging in het doel zag verdwijnen, 1-2. Nog tien minuten plus blessuretijd voor de 2-2.

GRC was echter drie minuten na de 1-2 dichtbij de 1-3, een inzet van Yannick van Duyn kon nog net op de lijn worden gekeerd. In de 90′ minuut nam GRC wat teveel risico in de opbouw, balverlies leverde een grote kans voor invaller Jonathan van Dorssen op, die oog in oog met van Nieff de bal diagonaal in de uiterste verre hoek plaatste, 2-2.

In de blessuretijd kopte Youri van Arkel de 3-2 nog binnen, maar die goal werd afgekeurd. In de absolute slotfase kreeg GVAV nog een grote kopkans, maar zoals de hele wedstrijd te vaak het geval was had men ook hier het vizier weer niet op scherp. Op basis van de kansenverhouding zal GVAV balen dat het maar met één punt uit deze derby kwam, bij GRC zullen ze ook balen dat de 0-2 voorsprong nog verdampte in het winterzonnetje op Kardinge. Feit is dat beide ploegen te weinig op schieten met een punt. Het publiek was de winnaar want het was een erg leuke wedstrijd.

GRC blijft voorlaatst met 7 uit 9, GVAV staat twee plekken hoger met 10 uit 10. Volgende week is het PKC’83-GVAV en op zondag GRC-SVBO.

In de tweede klasse werd het duel van Stadspark afgelast en was Forward vrij. Helpman kreeg koploper Roden op bezoek. Rust 0-1, na rust zorgde Tim Sanders voor de gelijkmaker. Roden liep daarna weg naar 1-3, maar in de slotfase bezorgden Berend Rondhuis en Huub Rudolphy Helpman nog een punt, 3-3.

In de derde klasse is Groninger Boys de koppositie kwijt geraakt aan Peize. In een onderling treffen in Peize werd het 2-0. Peize stond na een half uur al op 2-0. Het nog ongeslagen Peize heeft met 3 wedstrijden minder gespeeld net als Groninger Boys 17 punten. Voor Groninger Boys was het de derde nederlaag van dit seizoen.

In de vijfde klasse won Groen Geel met 3-1 van Kwiek en daarmee blijft Groen Geel koploper. Volgende week speelt Groen Geel uit tegen nummer twee Farmsum, verschil is drie punten.