Defensie wijst gebied tussen Meerstad, Ten Boer, Siddeburen en Harkstede aan als zoekgebied voor opslag munitiecontainers

Foto via Google Maps - Streetview

Het gebied tussen Meerstad, Ten Boer, Siddeburen en Harkstede is één van de plekken waarvan Defensie denkt dat ze geschikt zijn voor een grootschalige opslag voor containers met munitie en andere bevoorrading.

Naast het aangewezen zoekgebied rond het buurtschap Lageland zijn er nog vijf gebieden gekozen waar zo’n opslag zou moeten komen. Het gebied is aangewezen als mogelijke plek voor de opslag, omdat het zeker 1.900 meter buiten een echte bebouwde kom ligt en dunbevolkt is (minder dan honderd woningen in de eerder genoemde radius).

De nieuwe opslag is bedoeld voor de opslag van munitie voor de nieuwe ‘snel inzetbare capaciteiten’ (SIC) van de NAVO, waar ook Nederland een bijdrage aan moet leveren. Op het terrein komen munitie en bevoorrading in maximaal 480 containers, die zijn klaargezet om snel te kunnen gebruiken bij een inzet. Defensie heeft nu geen geschikte plek om deze munitie veilig op te slaan op een eigen terrein. De strijdkrachten kiezen voor Noordoost-Nederland, omdat het dicht bij de Eemshaven ligt.

Defensie weet nog niet precies hoe de opslag wordt vormgegeven. Het houdt twee alternatieven open. Optie één is een centrale locatie voor alle opslag ergens in Noord-Nederland. De andere mogelijkheid is het verspreiden van de opslag over meerdere locaties. Mocht Defensie kiezen voor een opslag bij Lageland (en ook Kabinet en Kamer hun fiat geven) dan wordt het terrein minimaal 0,22 km2 groot. In het eerste onderzoek naar een plek (de Milieueffectrapportage Nationaal Programma Ruimte voor Defensie) zijn thema’s als trillingen, gezondheid en circulariteit nog niet meegenomen.