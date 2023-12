Deel ring zuid opnieuw dicht voor aanplant rozenstruiken

Komend weekend is een deel van de zuidelijke ringweg opnieuw dicht voor het aanplanten van 30 duizend rozenstruiken in de bermen. Ook komen er dit weekend circa honderd bomen bij.

Ook afgelopen weekenden is er volop geplant, en ook het volgende weekend is dat het geval. Het is plantseizoen en dat betekent dat de bouwers van de ringweg hun groene vingers kunnen tonen. Bij de nieuwe zuidelijke ringweg komen in totaal ongeveer 2.250 bomen, waarvan ruim duizend langs de autowegen. Verder komen er zo’n 252.000 rozenstruiken en ook nog schermen waar klimplanten tegenaan komen.

Voor het aanplanten van al dat groen moet steeds een stukje van de ringweg worden afgezet. Komend weekend tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg. Verkeer van en naar Hoogezand kan gebruikmaken van de Europaweg, de ‘oude A7’. Het overige verkeer wordt omgeleid via de rest van de ringweg.

Na volgend weekend is de oostzijde van de zuidelijke ringweg zo goed als klaar. Volgend jaar wordt ook op andere plekken nog het nodige groen aangeplant.