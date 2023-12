De winter kan weer even in de kast; temperaturen stijgen

Foto: Joris van Tweel

Het was de afgelopen week flink koud in Groningen. Toch kan de winter even weer in de kast, want de temperatuur gaat komend weekend stijgen, volgens OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdag is er kans op lichte neerslag. Daarbij is er ook kans op natte sneeuw en kan het hier en daar glad zijn. De temperatuur loopt in de middag op naar 4 tot 6 graden.

Op zaterdag neemt de temperatuur toe. Het blijft overwegend droog, al is een spatje regen niet helemaal uit te sluiten. Het wordt 7 tot 8 graden.

Zondag begint met een bui, maar later breekt af en toe de zon voorzichtig door. In de avond en nacht volgt er weer regen. De temperatuur blijft wederom stijgen: het wordt 9 graden.

Na het weekend is het weer druilerig en zijn er perioden met lichte regen. Het blijft de eerste dagen van de week hetzelfde weer en de temperatuur schommelt rond de 9 graden.