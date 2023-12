De komende jaren geen auto’s op Oosterhamrikbaan; plan op de lange baan geschoven

foto: Rick van der Velde

Er wordt al lang over gesproken maar voorlopig gaat het niet gebeuren: de Oosterhamrikbaan gebruiken als ontsluitingsweg. In een brief aan de gemeenteraad heeft het het gemeentebestuur laten weten dat het plan op de lange baan is geschoven.

“De financiële opgave voor dit project is zo groot dat er voor de Oosterhamrikzone op dit moment voor de middellange en lange termijn nog geen concreet perspectief is op daadwerkelijke realisatie van de plannen die nu in ontwikkeling zijn. Ook de andere betrokken partijen, het Rijk en provincie Groningen, hebben hiervoor onvoldoende financiële middelen gereserveerd”, aldus het gemeentebestuur.

Oosterhamrikzone

De Oosterhamrikzone is één van de belangrijkste woningbouwgebieden in Groningen. Vroeger waren er in het gebied allerlei bedrijven gevestigd. Die bedrijven hebben plaatsgemaakt voor woningbouw. In de komende jaren komen er duizenden nieuwe bewoners bij, en dat geeft de gemeente de kans om het hele gebied een flinke opknapbeurt te geven. De Oosterhamrikzone moet een mooi gebied worden met het Oosterhamrikkanaal als trekpleister en groene leefstraten rondom. Dit is mogelijk als de noordkade van het kanaal vrijgespeeld wordt, de busroute te verplaatsen naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan, en om autoverkeer snel uit de wijk op de oostelijke ring te krijgen, moet de huidige busbaan gebruikt kunnen worden door wegverkeer.

“Dit is niet een mooi verhaal”

De bewoners zitten niet te wachten op busverkeer door hun wijk. “Wij zijn al heel lang bij dit project betrokken”, vertelt Hans ter Haar van de wijkvereniging Professorenbuurt-Oost. “En niet alleen wij, maar ook de Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven. En ja, we hebben veel zorgen. Wat de gemeente doet is niet mooi. In de presentaties ziet het er allemaal heel gelikt uit, maar de inpassing is niet goed. Het is niet een mooi verhaal.”

“Wat is er groen aan een plan als je juist auto’s de stad binnen gaat loodsen?”

Met het verleggen van de busroutes zullen er dagelijks zo’n driehonderd bussen door de Vinkenstraat gaan rijden. Daar bovenop komen nog grote aantallen taxi’s en voertuigen van de hulpdiensten. Over de Oosterhamrikbaan moeten volgens berekeningen ongeveer 12.000 auto’s en vrachtwagens per dag gaan rijden. Ter Haar: “In de plannen wordt gesproken over een groene Oosterhamrikzone. Maar wat is er groen aan als je juist de auto’s binnen gaat loodsen. Een mooie fietsverbinding, daar zouden mensen veel meer aan hebben: dat zou ook passen in de visie.”

Busbaanbrug

Dat de plannen voorlopig niet door kunnen gaan heeft met name te maken met de busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal. Deze vaarweg is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere en hogere schepen. Dit betekent dat de brug vaker open moet, waarbij iedere opening ongeveer acht minuten gaat duren. Dit heeft negatieve effecten op de betrouwbaarheid van de dienstregeling van het busverkeer. De brug moet daarom vervangen worden, maar het Rijk staat niet te springen. Het vervangen van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug hebben op dit moment meer prioriteit, dan een brug die nog niet afgeschreven is.

Geen uitstel

Het gemeentebestuur spreekt echter niet van uitstel. Men verwacht dat als de woningbouwplannen in de Oosterhamrikzone en op Kardinge van de grond komen, Den Haag wel enthousiaster wordt om mee te betalen aan het project. De bewoners kijken vooral naar de gemeenteraad. Het plan werd een aantal jaren geleden met een krappe meerderheid aangenomen. Vanwege de financiële situatie van de gemeente worden de komende tijd alle plannen in de gemeente tegen het licht gehouden, waarbij besloten wordt welk project de hoogste prioriteit heeft. Het advies uit de wijk is om dit project op pauze te zetten.

“Welk spelletje wordt er gespeeld?”

Ter Haar spreekt van politieke spelletjes: “De ontsluitingsweg was nodig om verkeer vanuit de wijk richting de ringweg te vervoeren. Maar ineens komt de wethouder met een konijn uit de hoge hoed waar nooit eerder over is gesproken: als er woningbouw in de noordelijke wijken komt, dan kunnen deze mensen comfortabel in de auto via de busbaanbrug rijden. Maar dat was nooit de bedoeling? En wat is comfortabel? We hadden het over een 30 kilometer-weg. Welk spelletje wordt er gespeeld?”

“Urgentie ontbreekt”

Voor de Professoren-Buurt is het ook helder: “Er zijn grote ambities in Groningen op het gebied van de doorwaadbare stad en de daaraan gekoppelde mobiliteitsvisie. We hebben een Gerrit Krolbrug, een Paddepoelsterbrug. Dat die bruggen er gaan komen is van groot belang. De busbaanbrug is nog lang niet afgeschreven. De urgentie ontbreekt. Laten we dingen gaan doen die echt nodig zijn. Bezint eer ge begint.”