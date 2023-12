De Hanzehogeschool draait plaatjes voor goede doel

De Hanzehogeschool is geld aan het inzamelen voor het goede doel. Dinsdagochtend werd het zogenaamde Hanze Huis geopend. Bij de inzamelingsactie wordt er geld ingezameld voor Stichting Urgente Noden, waarbij mensen worden geholpen die in financiële nood verkeren.

“Het Hanze Huis doen we elke vijf jaar voor ons lustrumfeest”, zegt Menno Ockeloen van de Hanzehogeschool. “Dan gaan wij radio maken voor onze studenten en docenten. Daarmee halen we geld op voor het goede doel.”

Ockeloen draait zelf de muziek. Hij vindt Stichting Urgente Noden een belangrijk doel. “We hebben echt heel veel geld daarvoor nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Mensen kunnen het gebruiken voor bijvoorbeeld een lekkage of kleding voor hun kinderen.”

Het Hanze Huis is woensdag nog geopend. “Alle mensen kunnen hier komen bij de Hanzehogeschool. Geld kan worden gedoneerd via QR-codes, ze kunnen een plaatje aanvragen, we hebben een kledingmarkt en een loterij. We hebben eten, drinken, muziek. Je kan hier de hele dag vertoeven.”