Tot en met het vrijdagmiddaguur geldt in Groningen de weerswaarschuwing ‘code geel’, omdat er zware windstoten kunnen voorkomen in de provincie.

Volgens het KNMI is er in het noorden vanaf halverwege de ochtend bij buien kans op zware windstoten, die boven land kunnen in snelheid kunnen oplopen tot 75 km/u. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de windstoten. In de middag neemt de wind af.