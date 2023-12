ChristenUnie ziet Dublin Winter Lights in Groningen nog steeds zitten: “Geef initiatieven de ruimte”

Een Groningse versie van Dublin Winter Lights ziet de fractie van de ChristenUnie nog steeds zitten. Tegelijkertijd zegt de partij het ook belangrijk te vinden dat de gemeente de kar bij zulke projecten niet moet gaan trekken.

Afgelopen vrijdag was in Dublin het moment dat het jaarlijkse Dublin Winter Lights van start ging. Dit jaar zijn er op dertien locaties in de stad lichtprojecties te zien. “Het doel van het festival is om een evenement neer te zetten dat geschikt is voor alle leeftijden”, klinkt het vanuit de Ierse stad. “We willen iets creëren waardoor je samen met je familie en vrienden de stad intrekt, voor een unieke en magische beleving.” Simon Clarke van de afdeling Evenementen van de gemeente Dublin laat weten: “Om onze ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen, zullen er in de straten van Dublin geen generatoren worden gebruikt om projectoren van stroom te voorzien.” De lichtprojecties zijn tot Oudejaarsdag te zien.

Tekst gaat verder onder de video:

Een impressie van Dublin Winter Lights van dit jaar.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “December is niet voor iedereen een feestelijke maand”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) liet twee jaar geleden weten onder de indruk te zijn van het evenement en dat het misschien ook wel iets voor Groningen is. Groningen worstelt namelijk al een aantal jaren met de maand december. Daarom wordt er nagedacht over een winterprogrammering. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) liet eerder weten: “De maand december zou een feestelijke maand moeten zijn, maar veel mensen vinden het niet zo leuk. Nadat Sinterklaas is uitgezwaaid begint voor hen een stressvolle periode waarbij men opgeschrikt wordt door geknal en overlast. Ook voor veel dieren is het niet leuk, en dan hebben we het nog niet eens over de belasting voor het milieu. Het is de periode dat mensen juist de stad verlaten en verkassen naar rustige oorden.”

“Een programma waarbij mensen zeggen, wat is het leuk om hier te zijn”

De burgemeester vertelt verder: “Wat willen we nu precies met het winterprogramma bereiken? Tot de uittocht van Sinterklaas komen we de periode goed door. Maar daarna valt er een gat. Wij willen iets gaan organiseren waarbij we de krachten bundelen: inwoners, ondernemers en de gemeente, waarbij door verschillende evenementen we de periode van 5 december tot Allerheiligen aantrekkelijk gaan maken. Dat mensen zeggen: wat is het leuk om in Groningen te zijn. Dat programma staat niet direct als een huis. Daar moeten we de tijd voor nemen.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Niet de kar gaan trekken, maar faciliteren”

Laurent Dwarshuis is raadslid voor de ChristenUnie: “Een evenement als Dublin Winter Lights zien we nog steeds zitten. Maar het is wel belangrijk dat we als gemeente niet de kar gaan trekken. Waar je op hoopt is dat het onder inwoners, onder ondernemers gaat leven. De rol van de gemeente is dan om het te faciliteren. Als je iets wilt organiseren dan heb je vergunningen nodig. Op dat gebied kunnen we elkaar echt gaan vinden.”

“Verlichting van de kerstboom op de Grote Markt gaat donderdag aan”

Dwarshuis vertelt verder: “Wat ook speelt zijn de financiën. De gemeente moet op de centen letten. Het geld groeit ons niet op de rug, waarbij het grootste probleem is, dat we te weinig geld krijgen van het Rijk om onze taken goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er ook minder geld is voor leuke dingen. Maar tegelijkertijd moeten we ook concluderen dat er ook genoeg wordt opgepakt. De verlichting in de kerstboom op de Grote Markt gaat bijvoorbeeld donderdag aan waardoor je de binnenstad toch wat aantrekkelijker maakt.”

“In deze periode is veel mogelijk”

Vorige week werd duidelijk dat er in deze decemberperiode vijftig evenementen gehouden gaan worden. Van WinterWelvaart, dat als een groot evenement wordt gezien, tot kerstmarkten in de wijken. Dwarshuis: “Ik denk dat er in deze periode veel mogelijk is. Het is een donkere periode, waarin er weinig aanbod is. Met lichtjes en projecties kun je kleur brengen. Je kunt de binnenstad aantrekkelijk maken. Dat mensen echt denken: dat moet ik zien, anders heb ik wat gemist. En met evenementen kun je iets leuks bieden voor jong en oud, waardoor er geen tijd is om kattenkwaad uit te halen. Ook met betrekking tot eenzaamheid en sociaal isolement kunnen zulke evenementen helpen.”

“Mooie periode om een kerk te bezoeken”

“De burgemeester reageerde vorige week op vragen van de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen die zich zorgen maakten dat er te weinig georganiseerd wordt. Ik ben het daar mee oneens. Ik woon zelf in De Wijert. Als je ziet wat daar de komende periode allemaal georganiseerd wordt voor jong en oud. Dat is best wel indrukwekkend. En natuurlijk kan er meer. Sommige organisaties kunnen zich misschien ook wat meer profileren. De kerken bijvoorbeeld. De huidige periode, de Adventsperiode, is een hele mooie tijd om een kerk te bezoeken, om daar concerten bij te wonen.”