Campagne over belang van ventileren van start gegaan

Schimmel in een woning. Archieffoto.

De campagne ‘Zo simpel als wat’ is deze woensdag van start gegaan. De campagne heeft als doel om alle Groningers ervan bewust te maken dat ventileren belangrijk is.

Inwoners krijgen tips over hoe ze op een gezonde manier energie en daarmee geld kunnen besparen. De provincie Groningen, de Groninger gemeenten en woningcorporaties ondersteunen de campagne.

De eerste uiting is ‘Zeg maar dag tegen schimmel’. Het is een knipoog naar het uitzwaaien van het paard van Sinterklaas die het land inmiddels weer heeft verlaten. Maar de ondertoon is serieus: het niet goed ventileren van je huis kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom is ook GGD Groningen actief bij de campagne betrokken.

Door de hoge energieprijzen zijn sommige inwoners geneigd ventilatieroosters dicht te houden en de verwarming heel laag of zelfs uit te zetten om kosten te besparen. Dit kan tot schimmel en vochtproblemen leiden, en uiteindelijk zelfs tot gezondheidsproblemen.

Gedeputeerde Johan Hamster is blij met de bijdrage die de provincie Groningen levert aan de campagne. ‘We informeren inwoners over het belang van goede ventilatie. Want dat is beter voor de gezondheid.’ De campagne gaat later ook door op isoleren. ‘We wijzen Groningers op de subsidiemogelijkheden die er zijn voor isoleren, om daarmee een lagere energierekening te krijgen. Zo helpen we de energiearmoede te verkleinen en de bestaanszekerheid van mensen te vergroten.”

Alles over goed ventileren, de voordelen en dat je met kleine aanpassingen al veel kunt bereiken is te lezen op de website http://www.zosimpelalswat.nl