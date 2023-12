Buien blijven, maar kans op wat zon neemt toe tot oudjaarsdag

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling neemt de kans op zonneschijn steeds meer toe. Maar dat betekent helaas niet dat de regen van de radar is verdwenen.

Hoewel er nog één of twee verdwaalde buitjes kunnen vallen, lijkt donderdag overdag grotendeels droog te verlopen. Zelfs de zon kan heel af en toe tussen de wolken door piepen. Bij het vallen van de avond neemt de kans op een bui weer langzaam toe en rond middernacht is de kans op regen of een bui groot. Het wordt donderdag maximaal 10 of 11 graden, bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De wind gaat in de avonduren nog iets harder waaien. Het kan daardoor de hele dag een stuk kouder aanvoelen dan het is.

Vrijdag is een bui de hele dag niet uitgesloten en kan er rond het middaguur nog een behoorlijk plensje naar beneden komen. Toch krijgt de zon, tussen de buien door, wat meer kans om te schijnen dan op donderdag. Met maximaal 9 of tien graden wordt het iets kouder en dankzij de vrij krachtige zuidwestenwind voelt het aan als een graad of 5.

Vooralsnog lijkt de zaterdag er één te worden waar de zon zich behoorlijk laat zien tussen de wolken. In de vroege ochtend kan er nog een bui vallen, maar de middag lijkt grotendeels droog te gaan verlopen. In de avond wordt kans op een bui weer wat groter en die kans verdwijnt op oudejaarsdag niet meer. De zon is op de laatste dag van het jaar waarschijnlijk niet te zien. De wind draait gedurende het weekend van het zuidwesten naar het zuiden en waait matig tot vrij krachtig. Beide weekenddagen wordt het een graad of 9. De eerste dag van 2024 brengt geen weersomslag en lijkt een kopie van oudejaarsdag te gaan worden.