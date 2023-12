Breinbieb in Bibliotheek Selwerd vol informatie over hersens, geheugen en dementie

Wethouder Manouska Molema heeft donderdagochtend de Breinbieb geopend in de Bibliotheek Selwerd aan de Eikenlaan.

De Breinbieb is een onderdeel van de bibliotheek waar je nuttige en leuke materialen vindt over het brein. Het gaat om thema’s als onthouden en vergeten, dementie en mantelzorg.

Naast de nieuwe bieb in Selwerd zijn er de afgelopen jaren ook breinbiebs geopend in De Wijert en Haren. Ook liggen er plannen voor Beijum en Ten Boer. “Er is veel vraag naar en het zijn ook vergrijzende gemeentes.” zegt Marieke Hopma van Forum Groningen.

In de Breinbieb kan iedereen terecht om meer te leren over het geheugen. Wat is het, hoe werkt het, hoe hou je het gezond en wat gebeurt er als je geheugen je in de steek laat. In de bibliotheek is ook veel informatie te vinden over dementie.