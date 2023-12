Foto: Rieks Oijnhausen

In een woning aan de Ulgersmaweg, vlak naast het tankstation van Esso, heeft vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed.

De brandweer was er snel en kon de brand snel blussen. Volgens aanwezigen woedde de brand in afval, maar het is niet bekend of dit afval in of buiten de woning lag.

De weg werd deels afgesloten in verband met de brand.