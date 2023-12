Foto: Remco v.d. Berg, 112groningen

In een woning aan de Kremersheerd in Beijum is donderdag even na het middaguur brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden.

Het vuur ontstond in een slaapkamer. Er was veel rookontwikkeling. Onder meer een bed en matras vatten vlam. De bewoner en een kind konden op tijd buiten komen. De brandweer heeft het vuur geblust en de woning en een bovenwoning geventileerd.

De politie onderzoekt de toedracht van de brand.