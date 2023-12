Bouwwerkzaamheden Wunderline officieel van start

Foto via Wunderline

Aan de oostelijke oever van de in aanbouw zijnde nieuwe Friesenbrücke bij Weener werd vrijdagmiddag het officiële startsein gegeven voor het moderniseren en uitbreiden van de Wunderline, de treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Ute Plambeck (Deutsche Bahn AG), Hans Schrikkema (provincie Groningen) en staatssecretaris Frank Doods (Economische Zaken, Verkeer en Bouw in Nedersaksen) gaven het officiële startschot.

Het traject tussen de Nederlands-Duitse grens bij Bad Nieuweschans en het Duitse Ihrhove (tussen Weener en Leer) is het eerste deel van de Wunderline dat wordt gemoderniseerd. De opdrachtgevers voor de aanleg van de Wunderline verwachten dat de uitbreiding en modernisering van het spoor tussen Groningen en Bremen de reistijd tussen de steden al vanaf 2025 kan terugbrengen naar tweeënhalf uur.

Maar dan moet de nieuwe Friesenbrücke die de in 2015 aangevaren spoorbrug over de Ems vervangt, wel op tijd klaar zijn. DB Netz gaat nog steeds uit van eind volgend jaar als oplevermoment. Als ook de rest van het 173 kilometer lange spoortraject tussen Groningen en Bremen op orde is, zou de reistijd naar de Duitse havenstad in 2030 onder de twee uur moeten liggen.