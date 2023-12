Foto: Patrick Wind - 112Groningen

Op de A7 zijn donderdagavond twee auto’s op elkaar gebotst. Dat gebeurde tussen Foxhol en Groningen. Het verkeer heeft enige hinder ondervonden van het incident.

Rond 21:35 uur ging het mis op de A7 in de richting van Groningen. Twee auto’s kwamen in botsing, waarbij één auto 180 graden draaide en zo omgekeerd op de weg tot stilstand kwam. Het is nog onbekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.