Blinde en slechtziende kinderen op school in Haren krijgen chocoladeletter in braille

Alle jongere blinde leerlingen van de scholen van Visio kregen deze week een chocoladeletter in braille. Donderdag was het de beurt aan de school voor blinde en slechtziende kinderen in Haren.

Het idee is ontstaan, zo stelt Visio, omdat het expertisecentrum voor onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele beperking het jammer vindt dat blinde kinderen nooit hun eigen chocoladeletter kunnen “lezen”. Daarom liet Visio een chocoladeletter in braille maken door professionele chocolatier.

In totaal zijn er vier verschillende chocoladeletters ontworpen. Op de verpakking van de braille-chocoladeletter staat de tekst “Wie zoet is krijgt letters”. De jongere blinde leerlingen krijgen een chocoladeletter in braille en, door middel van mallen, kunnen de oudere leerlingen hun eigen braille chocoladeletters maken tijdens de kooklessen op school.