Bewoners Vinkhuizen zat van gladde stenen

Al meer dan twee jaar pleiten bewoners van de Zandsteenlaan, Vuursteenlaan en Arduinstraat voor normale stoeptegels in Vinkhuizen. De rode klinkers zorgen het hele jaar door voor glijpartijen. Niet alleen met de vorst van afgelopen week maar ook in de natte periode ervoor zijn veel bewoners onderuit gegaan, met botbreuken tot gevolg.

Azza Heles viel twee jaar geleden op haar linker schouder. Die doet nog steeds pijn. “Ik heb na die val nog steeds last van een slijmbeursontsteking. Elke drie maanden krijg ik medicijnen, maar die helpen eigenlijk niet. De ontsteking blijft.”

In mei 2022 deden de bewoners een oproep aan het College van B&W om iets aan de situatie te doen. Het stadsbestuur beloofde toen vaker de straten schoon te spuiten en bij vorst te gaan strooien. Daar is niets van te merken, volgens bewoner Fiona Sibers: “Zoals je ziet, is het in alle hoeken groen. Er gebeurt gewoon helemaal niks.”

Bob de Greef, afdelingsvoorzitter van de SP in Groningen, roert zich ook in de kwestie en heeft vragen gesteld aan het College van B&W. “Op korte termijn moet het onderhoud beter bijgehouden worden. En op lange termijn moet er een plan komen voor ruwe stenen.”

Bij wijze van protest hebben bewoners eerder een stuk bestrating van ongeveer één bij twee meter vervangen door normale stoeptegels. De gemeente greep toen niet in. De buurt is inmiddels zover dat ze de andere klinkers ook eruit gaan wippen. “We willen eigenlijk alle drie pleinen opnieuw leggen. En misschien een crowdfundingsactie starten om aan stoeptegels te komen.”