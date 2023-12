Bewoners Residentie de Wijert starten de dag met shuffleboard

Bewoners van Residentie de Wijert zijn dinsdag de dag fit begonnen met een potje shuffleboard. Dat is een combinatie tussen jeu de boules, curling, sjoelen en bowlen.

Dit werd georganiseerd door student ondernemers van Elders Fit. Om zo de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen te stimuleren. ‘Dit is een laagdrempelig spel, waardoor het voor ouderen makkelijk is om te spelen en ze ook de voordelen ervaren van bewegen’, vertelt Niek Snippe.

Beweging is belangrijk voor ouderen om zo bijvoorbeeld vroege dementie tegen te gaan. ‘Voor mij is beweging belangrijk. Ik probeer elke dag naar de fitnessruimte te gaan om daar te fietsen of te roeien’, zegt bewoner Jan Dirk Wierenga.