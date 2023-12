Bewolking, buien en wind blijven weerbeeld beheersen, tweede kerstdag iets droger met kans op wat zon

Bewolking, buien, milde temperaturen en een af en toe stevig windje uit het (zuid)westen zijn waarschijnlijk het devies tot na het weekend. Op eerste kerstdag verandert er nog weinig, maar de tweede lijkt een kleine onderbreking te worden in het herfstachtige winterweer.

Het weekend voor kerst brengt een vrijwel identiek weerbeeld. Zowel zaterdag als zondag brengen op meerdere momenten buien onze kant op. Zaterdag lijkt iets natter te gaan worden dan zondag, wanneer het in de middag een tijdje droog kan zijn. Zaterdag is het wel wat kouder dan de laatste weekenddag met een graad of 10. De dag voor Kerst loopt de temperatuur mogelijk op naar 13 graden. De wind blijft uit het westen waaien en varieert in sterkte van matig tot vrij krachtig.

Eerste kerstdag begint relatief droog, maar eindigt hoogstwaarschijnlijk in een waterballet. Het wordt maximaal een graad of 12, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het het (zuid)westen. De nacht naar tweede kerstdag brengt ook regen, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit af. In de middag kan de zon zo af en toe even doorbreken. Het kwik loopt op naar een graad of 10, opnieuw bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.

De dagen erna lijkt de temperatuur een paar heel kleine stapjes terug te doen. Het wolkendek trekt zich waarschijnlijk weer dicht en de buien houden aan.