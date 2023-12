Benevelde dealer (24) uit Stad weet niet wat onopvallend rijden is

Foto: Team Verkeer, Politie Eenheid Noord-Nederland, via Instagram

Voor een 24-jarige Stadjer met een grote hoeveelheid hard- en softdrugs op zak hoort net rijgedrag niet bij onder de radar van de politie blijven. De man werd donderdag staande gehouden, omdat hij in benevelde staat met 130 kilometers per uur over de ringweg reed.

De man reed vijftig kilometers te hard en werd aan de kant gezet door agenten van het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland. Volgens de agenten kwam de hennepgeur hen al tegemoet bij het openen van de deur. Nadat de Stadjer hen één zakje met rookwaar had overhandigd, besloten agenten de auto te doorzoeken.

“Tijdens deze doorzoeking troffen wij meerdere gripzakken met hennep en hasj aan”, schrijven het Team Verkeer op Instagram. “Omdat dit zo’n grote hoeveelheid betrof hebben we ook de bestuurder gefouilleerd, waarna we een groot geldbedrag aantroffen. Ook werden er een pony-pack, een blok hasj en een blok met een witte substantie (vermoedelijk cocaïne) aangetroffen.”

Naast zijn opvallende rijgedrag bleek voor de dealer ook het credo ‘don’t get high on your own supply’ niet te gelden: de Stadjer testte positief op het gebruik van cocaïne. De bestuurder is hierop aangehouden op verdenking van handel, vervoeren en bezitten van grote hoeveelheden hard- en softdrugs, het rijden onder invloed van drugs en niet voldoen aan bevel of vordering. Het geld, de drugs en de telefoons van de bestuurder zijn in beslag genomen.