Ben van der Meer en Michiel van Driessche nieuwe stadsbouwmeesters

Links Michel van Driessche (foto Chiara Catalini), rechts Ben van der Meer

De gemeente Groningen heeft woensdag een duo benoemd als stadsbouwmeester. Het gaat om Ben van der Meer en Michiel van Driessche.

Het tweetal wordt opvolger van stadsbouwmeester Natalie de Vries. Ben van der Meer (47) komt uit Groningen. Michiel van Driessche (37) is geboren in Gent en woont in Rotterdam. |Het tweetal heeft ruime ervaring in projecten en gebiedsontwikkeling in de gemeente Groningen. Zij koppelen die ervaringen aan een toekomstgerichte visie op de uitdagingen en opgaven in de stad en omgeving. Ze zijn samen drie dagen in de week beschikbaar. De bouwmeesters geven gevraagd en ongevraagd advies over de ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin van het woord.

Ben van der Meer is architect van onder meer Vapiano aan de Nieuwe Markt, basisschool Driebond, woningen aan de Vossenburglaan in Meerstad en Vief Kwartier op het Europapark. Michiel van Driessche werkt, samen met Van der Meer, aan het Vief Kwartier, en als landschapsarchitect van de Healthy Ageing Campus Groningen.