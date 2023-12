Beiaardier Maurits Bunt speelt kerstklassiekers op de Martinitoren in Groningen

Last Christmas, Let it snow of een vioolchaconne van Bach? Dat is te horen op het carillon van de Martinitoren donderdagavond 14 en 21 december tussen zeven en acht uur. Want dan spelen beiaardiers Maurits Bunt en Bob van der Linde (kerst)klassiekers voor Stadjers.

“Het is mooi om stukken te spelen die verbindend zijn”, zegt Bunt. Hij is net als zijn collega tweeëneenhalf jaar geleden begonnen als stadbeiaardier van Groningen. Momenten als kerst springen er voor hem dan uit. “Net met sinterklaas. Dan is het leuk als mensen even omhoog kijken. Ik hoop dat mensen die door de straten lopen daardoor een glimlach op hun gezicht krijgen.”

Waarom? “Omdat er dan altijd mensen opkijken die de muziek herkennen”, zegt Bunt.

In vroegere tijden was het carillon, met klokken uit de zeventiende eeuw, ook een concertinstrument. Bunt legt uit: “De muziek van het carillon was voor de ‘minder gegoede burgerij’, de mensen die vroeger geen geld hadden voor een concert. Groningen was bovendien een rijke stad en kon het zich permitteren om brons om te smelten in klokken, in plaats van kanonkogels.”

Bij Bunt levert zijn optreden altijd leuke reacties op. “Ik krijg na mijn optreden vaak berichtjes, appjes en via social media.” Maar het plezier beleeft hij bovenal in zijn eentje bovenin de toren. “Ik zing de liedjes soms ook mee, omdat ik daar vrolijk van word.”

Volgende week donderdagavond, tussen zeven en acht uur, speelt stadsbeiaardier Bob van der Linde de tweede en laatste kerstspecial van dit jaar op het carillon.