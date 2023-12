Be Quick 1887 doet hele goede zaken na winst op Heino

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Heino

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag thuis in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop onderin de vierde divisie D goede zaken gedaan. Be Quick versloeg medelaagvlieger Heino met 2-0 en klom naar de dertiende plaats met 15 punten uit 15 wedstrijden.

De angst om te verliezen leek te overheersen in de eerste helft en het was niet best wat beide ploegen lieten zien. Veel balverlies, slechte passes en weinig durf om een aanval op te zetten. Er waren slechts twee hoogtepunten. Robbin van Kootten stuitte op de 17-jarige Oekraïense doelman Ivan Kaniuchka van Heino en Stijn Kogelman van de ploeg uit Salland schoot via de bovenkant van de lat over.

De tweede helft begon wat energieker waarbij Be Quick doelman Stein Barkhuis aan de bak moest op een afstandsschot van Luck van der Berg. Be Quick nam het spel meer en meer in handen en Robbin van Kooten schoot net voorlangs.

Slippertje

“De tweede helft hebben we eigenlijk niks weggegeven op dat slippertje van onze doelman na dan”, zei Be Quick trainer Paul Matthijs na afloop. Matthijs doelde op de bal die Barkhuis wilde uitrollen naar een verdediger, maar tegen de voet van Heino aanvaller Matthias Reimink kwam en maar rakelings naast ging.

Beslissing

Na 75 minuten viel de 1-0. Sven van der Velde kreeg de bal van Van Kooten in het strafschopgebied aangespeeld en kon bij wijze van spreken eerst nog een bak koffie inschenken. Want zo veel tijd en ruimte kreeg hij van de Heino defensie om de hoek uit te zoeken.

Vijf minuten later gaf Van der Velde de bal op invaller Han van Dijk die echter op de lat schoot. Van Dijk zou het duel in de 90e minuut alsnog beslissen. Na een mooie vlotte aanval werd Yoran Cats aangespeeld. Cats zag dat Van Dijk er nog beter voor stond en gaf breed op de aanvaller, voor wie het een koud kunstje was om te scoren: 2-0.

Belangrijke punten

“Het zijn drie hele belangrijke punten. Niet alleen voor het gevoel, maar ook voor de ranglijst”, aldus Matthijs. “We hebben uit de laatste drie duels nu zeven punten gepakt. Vorige week tegen Pelikaan S (1-1) viel het niet goed, maar vanmiddag viel het wel onze kant uit. We begonnen niet goed, maar kregen daarna wel steeds meer grip op de wedstrijd.”

Door de winst heeft Be Quick aansluiting bij de middenmoot gekregen. “Als we deze lijn door kunnen zetten zijn we niet minder dan de ploegen om ons heen”, vervolgde Matthijs. “En als de spelers zich zo blijven ontwikkelen dan moeten we ons kunnen handhaven”.

Be Quick speelt zaterdag om 16.00 uur thuis voor de districtsbeker tegen eersteklasser Blauw Wit’34. In de eerste week van januari volgt er een trainingskamp in Spanje.