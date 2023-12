Balker in belangstelling bij Bollklubben Häcken

Radinio Balker (foto: OOG TV)

Het Zweedse Bollklubben Häcken is serieus geïnteresseerd in het overnemen van FC-Groningen-verdediger Radinio Balker. Dat meldt RTV Noord. De club uit Göteborg wil de speler in de winterstop overnemen.

FC Groningen heeft de Zweedse interesse in Balker aan RTV Noord bevestigt. Balkers contract loopt nog tot medio 2024, met de optie voor nog een jaar.

Interne vervanging

De 25-jarige centrale verdediger stapte in de zomer van 2021 over van Almere City naar FC Groningen. Na een hardnekkige knieblessure maakt hij pas in juni 2022 zijn debuut voor de FC in een oefenwedstrijd tegen de amateurs van Loppersum.

Balker speelde steeds meer en ontwikkelde zich tot een vaste waarde. Volgens RTV Noord denkt FC Groningen het vertrek van Balker intern te kunnen opvangen.

BK Häcken

BK Häcken komt uit in de hoogste klasse van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan. De club werd in 2022 voor het eerst in de historie landskampioen. Vorig seizoen eindigden ze op de derde plek.

Het is geen onbekende club voor de Groningers. Middenvelder Daleho Irandust en voormalig FC-speler Rasmus Lindgren stonden in het verleden onder contract bij de Zweedse club.