Assenaar met vier maanden cel tegoed opgepakt in Gele Loper

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

In de Gele Loper, het gebied tussen het Hoofdstation en de Vismarkt, is vrijdagavond een 27-jarige man uit Assen aangehouden. De Assenaar had niet alleen drugs bij zich, maar bleek ook nog een maandenlange celstraf tegoed te hebben.

De man werd in de kraag gevat door agenten van het Flexteam van de politie Groningen. De Assenaar werd gezocht, omdat hij nog vier maanden (120 dagen) door moest brengen in een gevangenis.

Die dagen achter de tralies gaan meteen in, laat het Flexteam weten via X (voorheen Twitter). De 27-jarige Drent had ook drugs in zijn bezit. Daarvoor kreeg de Assenaar een proces-verbaal.