Architecten Kunstwerf winnen Abe Bonnema Prijs

Winnaars Donna van Milligen Bielke (L) en Ard de Vries (R) met juryvoorzitter Ed Nijpels - Foto: ir. Abe Bonnema Stichting

Ard de Vries Architecten en Studio Donna van Milligen Bielke hebben de Abe Bonnema Architectuurprijs van dit jaar gewonnen met hun ontwerp voor de Kunstwerf in Groningen.

Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, maakte vrijdagmiddag bekend dat de prijs ter waarde van vijftigduizend euro naar de twee architectenbureaus achter de Kunstwerf gaat.

Volgens de jury krijgen de ontwerpers van de Kunstwerf de prijs vanwege de ‘uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt.’ ”De Kunstwerf steekt boven de andere inzendingen uit vanwege de eigenzinnigheid en de hoogwaardige kwaliteit”, stelt juryvoorzitter Meta Knol. “Het vereist lef en moed om als architect eigen kaders en prioriteiten te stellen bij een dergelijke opdracht. Daarbij moet ook de gemeente Groningen als opdrachtgever genoemd worden.”

De twee winnende architectenbureaus versloegen de ontwerpers van het Pillows Hotel, de Groenmarkt en Jonas in Amsterdam en het Schoenenkwartier in Waalwijk. In het Fries Museum te Leeuwarden is van 12 december 2023 tot en met 14 januari 2024 de tentoonstelling te zien met alle inzendingen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2023.

Het is de tweede architectuurprijs die dit jaar door de Kunstwerf in de wacht wordt gesleept. In mei werd bekend dat de ontwerpers van het cultuurcentrum in de prijzen vielen tijdens de uitreiking van de BNA Architectuurprijzen in de categorie ‘Beste Gebouw van het Jaar’ als het gaat om ‘stimulerende omgevingen’. De Kunstwerf werd in september vorig jaar geopend. In het gebouw hebben diverse culturele instellingen (Club Guy & Roni, Noord Nederlands Toneel, NITE, De Steeg, De Noordelingen, Het Houten Huis, Jonge Harten, Noordpool Orkest en Gebied-B) oefenruimtes en werkplaatsen, onder meer om met elkaar samen te kunnen werken.