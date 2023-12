Amateurvoetbal: Winst Gorecht, pak slaag VVG, Groen Geel wint topper

Foto Andor Heij

Gorecht won zaterdagmiddag in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop in de tweede klasse J van FC Lewenborg. VV Groningen kreeg een flink pak slaag en in 3C won Groen Geel de topper van Helpman.

2J

Gorecht won bij FC Lewenborg met 3-0. Voor de pauze scoorden Thijs Hekman en Sam Niewold. Na rust maakte Michel Koopman de derde. Gorecht rukte op naar de tweede plaats met 23 punten uit 11 wedstrijden, een punt minder dan koploper Noordscheschut. FC Lewenborg is twaalfde met 9 uit 11.

VV Groningen verloor in Assen met maar liefst 8-0 van Achilles 1894. VVG heeft 6 uit 11 en staat dertiende en voorlaatste.

3C

In de derde klasse C werd de topper en derby tussen Helpman en Groen Geel een prooi voor Groen Geel. Het werd 1-0 op de Esserberg door een doelpunt van Melle Gebben in de eerste helft. Helpman blijft koploper en is ‘herbstmeister’ met 22 uit 11. Groen Geel is tweede met een punt achterstand.

The Knickerbockers zakte naar de derde plek door een 2-1 nederlaag thuis tegen Loppersum. Dennis van Roeden scoorde voor TKB. De studenten hebben 19 uit 11.

Lycurgus speelde al voor de zevende keer dit seizoen gelijk. Thuis tegen Aduard werd het 3-3. Lycurgus is achtste met 13 uit 11.

Onderin won Be Quick 1887 met 6-1 bij hekkensluiter Mamio. Be Quick is tiende en heeft 12 uit 11 en Mamio 6 uit 10.

HFC’15 won het kelderduel tegen WVV (zaterdag) met 6-3. De Hoogkerkers zijn elfde met 12 uit 11.